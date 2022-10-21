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Рассказавший об иранских дронах эксперт заявил о проблемах с мозгом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Военная приемка»

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал в эфире ТВ про иранские дроны, которые Россия использует в СВО, но потом заявил, что такого не было.

Пухов в начале программы на РБК попросил ведущих не «раскачивать лодку» и не заострять внимание на беспилотниках из Ирана, «потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают». В Сети предположили, что эксперт думал, что микрофоны еще выключены.

Однако сам Пухов заявил изданию «Подъем», что, возможно, такого вообще не было.

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом», — сказал он.

ООН обвинила Россию и Иран в использовании иранских беспилотников на Украине, представители стран опровергали это. Также сообщалось, что в РФ есть собственное производство дронов.

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