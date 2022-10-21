Лорак прервала молчание после начала СВО песней «Лабиринт»

Певица Ани Лорак выпустила первую песню после начала военной спецоперации на Украине, композиция называется «Лабиринт».

«Лабиринт» стала второй песней певицы за 2022 год. В феврале, до начала СВО, она выпустила фит с Артемом Качером «Материк», ставший летним хитом.

Новая песня Лорак о несчастной любви. «И я за ним по краю, вновь контроль теряю, он звонит, и я слепо бегу. И мне бы с ним проститься и остановиться, но я жить без него не могу», — спела Лорак.

Поклонники осудили украинскую певицу. В комментариях к анонсу трека многие пользователи Сети остались недовольны темой песни. Они считают, что артистка могла бы с помощью музыки высказаться о политической ситуации.