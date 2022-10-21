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Лорак прервала молчание после начала СВО песней «Лабиринт»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ани Лорак выпустила первую песню после начала военной спецоперации на Украине, композиция называется «Лабиринт».

«Лабиринт» стала второй песней певицы за 2022 год. В феврале, до начала СВО, она выпустила фит с Артемом Качером «Материк», ставший летним хитом.

Новая песня Лорак о несчастной любви. «И я за ним по краю, вновь контроль теряю, он звонит, и я слепо бегу. И мне бы с ним проститься и остановиться, но я жить без него не могу», — спела Лорак.

Поклонники осудили украинскую певицу. В комментариях к анонсу трека многие пользователи Сети остались недовольны темой песни. Они считают, что артистка могла бы с помощью музыки высказаться о политической ситуации.

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