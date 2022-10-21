Россияне на фоне мобилизации сняли в банках полтриллиона рублей

Средства россиян в банках в сентябре сократились почти на 0,5 триллиона рубле в следствии повышенного спроса на наличные и отъезда россиян за рубеж после начала частичной мобилизации, сообщает Банк России.

Это рекордный отток с начала кризиса — в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 триллиона рублей, приводит РБК статистику ЦБ.

«Увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», — говорится в обзоре Банка России.

Точных данных о числе россиян, покинувших страну после объявления мобилизации, нет. Forbes сообщал об отъезде от 600 тысяч до 1 миллиона граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти оценки «далекими от реальности».