Европа встревожилась сокращением военной помощи США Украине

Европа встревожена перспективой сокращения военной помощи Украине со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс, пишут западные СМИ.

Европа «осознает тревожную реальность»: она может лишиться в НАТО спонсора на Украине. Республиканцы в США полагают, что европейским странам самим необходимо увеличить поставки военной помощи на Украину, поэтому в 2023 году самый «щедрый источник помощи может внезапно стать гораздо более скупым», приводит ТАСС материал Politico.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа.

«Наши союзники должны начать с решения проблемы на своем собственном заднем дворе, прежде чем просить нас (США) о больших вложениях», — заявил ранее конгрессмен-республиканец Тим Берчетт.