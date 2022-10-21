Земляне получили сигнал из далекого прошлого

Международная команда астрономов зафиксировала сигнал из космоса возрастом почти 13 миллиардов лет — он возник, когда Вселенная была очень юной.

Открытие было совершено во время специализированного обзора неба, в рамках которого исследователи искали сигнал из далекого прошлого. Обнаруженное событие получило наименование GRB210905A.

По результатам предварительного моделирования, сигнал представляет собой гамма-всплеск. При этом обнаружить точный источник древнего сигнала специалистам пока не удалось.

Гамма-излучение возникает в результате определенных типов столкновений частиц и ядерного распада радиоактивных веществ. Причинами таких процессов в космосе могут служить самые разные события.