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Земляне получили сигнал из далекого прошлого

Источник:
Space.com
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Фото: © NASA

Международная команда астрономов зафиксировала сигнал из космоса возрастом почти 13 миллиардов лет — он возник, когда Вселенная была очень юной.

Открытие было совершено во время специализированного обзора неба, в рамках которого исследователи искали сигнал из далекого прошлого. Обнаруженное событие получило наименование GRB210905A.

По результатам предварительного моделирования, сигнал представляет собой гамма-всплеск. При этом обнаружить точный источник древнего сигнала специалистам пока не удалось.

Гамма-излучение возникает в результате определенных типов столкновений частиц и ядерного распада радиоактивных веществ. Причинами таких процессов в космосе могут служить самые разные события.

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