Атмосферу Земли превратят в детектор темной материи

Астрономы намерены найти следы темной материи с помощью атмосферы Земли, которая выступит в качестве гигантского детектора.

Тайна темной материи занимает ученых уже не одно десятилетие. Первоначально исследователи обнаружили аномальное вращение рукавов спиральных галактик — они двигались так, будто на них воздействует большая скрытая масса.

Чтобы объяснить феномен, пришлось ввести понятие темной материи. Считается, что она не взаимодействует с электромагнитным излучением, в том числе светом, и потому увидеть ее нельзя.

Американские астрономы предположили, что крупные частицы темной материи можно обнаружить по атмосферным следам. Фактически, земная атмосфера в этом эксперименте превратится в аналог камеры Вильсона — простейшего детектора заряженных частиц.

Моделирование показало, что «темные частицы» с большой массой при входе в атмосферу Земли продуцируют облако ионов. Такой след можно засечь специализированными радарами.