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Атмосферу Земли превратят в детектор темной материи

Источник:
arXiv
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Фото: © NASA

Астрономы намерены найти следы темной материи с помощью атмосферы Земли, которая выступит в качестве гигантского детектора.

Тайна темной материи занимает ученых уже не одно десятилетие. Первоначально исследователи обнаружили аномальное вращение рукавов спиральных галактик — они двигались так, будто на них воздействует большая скрытая масса.

Чтобы объяснить феномен, пришлось ввести понятие темной материи. Считается, что она не взаимодействует с электромагнитным излучением, в том числе светом, и потому увидеть ее нельзя.

Американские астрономы предположили, что крупные частицы темной материи можно обнаружить по атмосферным следам. Фактически, земная атмосфера в этом эксперименте превратится в аналог камеры Вильсона — простейшего детектора заряженных частиц.

Моделирование показало, что «темные частицы» с большой массой при входе в атмосферу Земли продуцируют облако ионов. Такой след можно засечь специализированными радарами.

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