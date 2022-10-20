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Российский истребитель обстрелял британский самолет-шпион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Armed Forces

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Черным морем, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, инцидент произошел 29 сентября. Сразу после этого Уоллес сообщил об этом главе Минобороны России Сергею Шойгу. Он подчеркнул, что Boeing RC-135 не имел вооружения на борту.

Ракета была выпущена в международном воздушном пространстве. После происшествия британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу, уточнил Уоллес.

Он добавил, что российская сторона назвала причиной техническую неисправность. Впоследствии Британия возобновила патрулирование акватории Черного моря, но к нему теперь привлекли боевые самолеты.

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