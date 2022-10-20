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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Новое уголовное дело возбудили в отношении политика Алексея Навального — его обвиняют в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.

«В отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм», — написал Навальный в соцсетях.

В настоящее время оппозиционер содержится в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области. В 2021 году его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше».

В 2022 году Навального приговорили к девяти годам по статье о мошенничестве и оскорблении судьи. По новому делу ему грозит дополнительный срок заключения сроком до 15 лет.

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