Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Певица Юлия Чичерина получила звание заслуженного артиста России, соответствующий указ о государственной награде подписал Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание: "Заслуженный артист Российской федерации" Чичериной Юлии Дмитриевне, певице, город Москва», — говорится в документе.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен. Среди композиций Чичериной много песен про Донбасс.

С 2014 года она многократно высказывалась в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, осуждая действия украинских властей, выступала на благотворительных концертах.