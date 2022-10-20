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Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GantsevSS / CC BY-SA 3.0

Певица Юлия Чичерина получила звание заслуженного артиста России, соответствующий указ о государственной награде подписал Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание: "Заслуженный артист Российской федерации" Чичериной Юлии Дмитриевне, певице, город Москва», — говорится в документе.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен. Среди композиций Чичериной много песен про Донбасс.

С 2014 года она многократно высказывалась в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, осуждая действия украинских властей, выступала на благотворительных концертах.

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