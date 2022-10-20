Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

Певица Юлия Чичерина получила звание заслуженного артиста
России, соответствующий указ о государственной награде подписал Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание: "Заслуженный артист
Российской федерации" Чичериной Юлии Дмитриевне, певице, город Москва», —
говорится в документе.
Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных
песен. Среди композиций Чичериной много песен про Донбасс.
С 2014 года она многократно высказывалась в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, осуждая действия украинских властей, выступала на благотворительных концертах.