Лиз Трасс покинет пост премьера Великобритании

Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритания, соответствующее заявление она сделала в ходе выступления у резиденции на Даунинг-Стрит.
Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дня. По официальной информации, она покинула пост премьера из-за допущенных ошибок в экономической политике.
В частности, на время правления Трасс пришелся крупный обвал на рынке, из-за чего курс фунта упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом. После этого депутаты парламента публично призвали Трасс подать в отставку.
Выборы нового премьер-министра в правящей Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
М. АлейниковА не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...
DisobedientНе в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.
DisobedientЮтуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...
DisobedientЦитата(masiki @ 20.10.2022, 18:56) Такой новости нигде больше нет акромя как у МО )))) видимо потихоньку...