Лиз Трасс покинет пост премьера Великобритании

Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритания, соответствующее заявление она сделала в ходе выступления у резиденции на Даунинг-Стрит.

Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дня. По официальной информации, она покинула пост премьера из-за допущенных ошибок в экономической политике.

В частности, на время правления Трасс пришелся крупный обвал на рынке, из-за чего курс фунта упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом. После этого депутаты парламента публично призвали Трасс подать в отставку.

Выборы нового премьер-министра в правящей Консервативной партии пройдут на следующей неделе.