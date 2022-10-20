Трамп призвал ладить с Россией из-за «чертовых боеголовок»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Западу следует поддерживать хорошие отношения с Россией.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, верно? Особенно потому, что у них 1332 ядерных чертовых боеголовки», — сказал он, комментируя внешнюю политику США в годы своего президентства.

Трамп добавил, что ему нравится президент России Владимир Путин. По словам экс-президента США, чем «жестче и подлее» иностранный лидер, тем лучше у него с ним складывались отношения.

Противники Трампа в годы президентства неоднократно обвиняли его в сговоре с Россией. В частности, речь шла о попытке российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, чтобы повлиять на результат голосования и добиться победы республиканца.