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Футболист спустил трусы, чтобы отвлечь соперника

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист колумбийского «Санта-Фе» Гейссон Переа во время матча снял трусы и показал гениталии сопернику, который собирался исполнить штрафной удар в опасной близости от ворот. Соперник после увиденного не смог забить.

Переа встал в стенку перед исполнением штрафного, а потом резко снял трусы. Этот момент попал в трансляцию, поскольку футболисты спорили с находившимся рядом арбитром, а операторы решили показать защиту команды крупным планом, описывает эпизод Goal.com.

Фото: © Twitter/ManuelMenacho0

Судья не заметил поступок Переа и не наказал его. В итоге соперник промахнулся, но «Санта-Фе» проиграл со счетом 1:2, пропустив в компенсированное время.

Переа 31 год, он с июля выступает за клуб из Боготы на правах аренды из медельинского «Атлетико Насьональ», всего он провел за «Санта-Фе» 17 матчей.

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