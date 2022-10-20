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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Назван срок запуска завода «Москвич»

Источник:
Sibnet.ru
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Завод «Москвич» планируют запустить в декабре, в перспективе он станет центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом до сих пор неизвестно, что за машины там будут производить.

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», — цитирует ТАСС Собянина.

Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

Завод «Москвич» был основан в 1930 году и выпускал автомобили под этим названием до начала 2000-х годов. В 1998 году площадку выкупил концерн Renault. В мае 2022 года активы перешли в собственность правительства Москвы.

По словам Собянина, на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой автомобилей из дружественных стран, на втором — более глубокой локализацией того же производства.

Тема: Русские машины
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М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...

Disobedient

Не в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...

Disobedient

Цитата(masiki @ 20.10.2022, 18:56) Такой новости нигде больше нет акромя как у МО )))) видимо потихоньку...