Мишустин обвинил Запад в краже российских валютных резервов

Заморозка Западом российских валютных резервов фактически является кражей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что Запад игнорирует «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы». В такой ситуации невозможна добросовестная конкуренция.

«Наших оппонентов не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны. И все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, она остается ее важной частью, так как мировую промышленность сложно представить без российских ресурсов и товаров.