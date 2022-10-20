Мишустин обвинил Запад в краже российских валютных резервов

Заморозка Западом российских валютных резервов фактически является кражей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — сказал глава кабмина.
Мишустин отметил, что Запад игнорирует «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы». В такой ситуации невозможна добросовестная конкуренция.
«Наших оппонентов не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны. И все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом», — подчеркнул он.
Премьер отметил, что намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, она остается ее важной частью, так как мировую промышленность сложно представить без российских ресурсов и товаров.
М. АлейниковА не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...
DisobedientНе в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.
DisobedientЮтуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...
DisobedientЦитата(masiki @ 20.10.2022, 18:56) Такой новости нигде больше нет акромя как у МО )))) видимо потихоньку...