ВС России отбили попытку прорыва ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска отбили попытку украинских сил прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны России.

Украинские подразделения задействовали до трех батальонов, в том числе один танковый, и двигались в направлении Новой Каменки и Червонного Яра в Херсонской области.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — сказано в сводке.

По информации Минобороны, «положение по переднему краю обороны полностью восстановлено».

За сутки на этом направлении уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Российским подразделениям удалось захватить два танка, одну БМП, установку разминирования УР-77, 18 бойцов ВСУ сдались в плен.