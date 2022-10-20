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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВС России отбили попытку прорыва ВСУ на Херсонском направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска отбили попытку украинских сил прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны России.

Украинские подразделения задействовали до трех батальонов, в том числе один танковый, и двигались в направлении Новой Каменки и Червонного Яра в Херсонской области.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — сказано в сводке.

По информации Минобороны, «положение по переднему краю обороны полностью восстановлено».

За сутки на этом направлении уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Российским подразделениям удалось захватить два танка, одну БМП, установку разминирования УР-77, 18 бойцов ВСУ сдались в плен.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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