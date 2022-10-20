Глава Wildberries объяснила ввод платного возрата товаров

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, что с помощью платного возврата товаров учит потребителей взрослеть, а предпринимателям не дает заниматься нечестной конкуренцией.

Компания Wildberries ввела динамический тариф на возвраты товаров, они будут меняться и зависеть от сезонности и покупательской истории, как это бывает в агрегаторах такси, когда в часы пик тариф дороже.

«Между продавцами есть конкуренция. Не всегда она честная. Были случаи, когда конкуренты заказывали товары конкурирующего бренда куда-то на Сахалин, там их и оставляли. Пока тот вернет товар, ты в это время поднялся в рейтинге и успешно продаешь», — сказала Бакальчук в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

То есть продавец несет расходы за возврат товара и у него падает рейтинг. Еще одна причина ввода платного возврата — желание научить людей осознанному потреблению.

«Мы участвуем в том, чтобы люди взрослели. Человек должен подумать, прежде чем заказывать десять пар юбок», — сказала Бакальчук.

Она отметила, что есть размерная сетка и большое количество отзывов покупательниц, которые позволяют ориентироваться, какой лучше размер заказать.

По ее словам, если вещи будут меньше ездить по стране, то предприниматель сможет сэкономить на доставке, и сделать цену на товар ниже. Это позволит и ему конкурировать, и покупателю получить более выгодную стоимость.

«От этих 100 рублей мы не разбогатели. Но конечно получим профит (выгоду) — меньше вложим в логистику, переупаковку», — отметила она.