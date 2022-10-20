Минцифры приостановило подключение школ к Wi-Fi

Минцифры вынуждено приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тысяч школ подключены к Wi-Fi полноценно», — приводит слова Шадаева пресс-служба ведомства. Причины такого решения министр не озвучил.

Шадаев уточнил, что принято решение оценить практику использования этой технологии в образовательных организациях и затем вернуться к рассмотрению вопроса. Согласно данным Росстата на 2018 год в России насчитывалось более 41 тысячи школ.

При этом глава Минцифры добавил, что в 2023 году все военкоматы в России будут обеспечены защищенным интернетом и подключены к сети Минобороны РФ. Данная программа реализуется с 2019 года.