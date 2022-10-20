Google анонсировал новую операционную систему KataOS. Это безопасная платформа с открытым исходным кодом ориентированная на защиту конфиденциальных данных при использовании умных устройств.

Разработчики рассказали в блоге Google Open Source, что новая ОС создана для инструментов машинного обучения. Она ориентирована на устройства получающие и обрабатывающие данные из внешней среды, например, датчики умного дома.

«Поскольку мы все чаще оказываемся в окружении интеллектуальных устройств, которые собирают и обрабатывают информацию из окружающей среды, сейчас, как никогда, важно, чтобы у нас было простое решение для создания проверяемых безопасных систем для встроенного оборудования», — сообщили разработчики.

Они отметили, что использование KataOS позволяет математически доказать безопасность персональных данных, например, фото и записи голоса.Что дает возможность противостоять вредоносному программному обеспечению и защитить конфиденциальность пользователей.

Создание ОС ведется совместно с пользователями и крупными компаниями. Разработчики из Google разместили дистрибутив KataOS на GitHub, чтобы любой желающий смог принять участие в создании операционной системы или разработать для нее софт.