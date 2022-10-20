НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Джеймс Уэбб» сделал впечатляющее фото «Столпов Творения»

Источник:
Sibnet.ru
373 1
Фото: © NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI).

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал «фантастические» снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, сообщает NASA.

Это скопление газа и пыли получило название «Столпы Творения» после того, как его фото 1995 году сделал предшественник «Джеймса Уэбба» — орбитальный телескоп «Хаббл».

«Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел детальный ландшафт культовых "Столпы творения", где новые формируются звезды. Трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они проницаемы. Они состоят из холодного межзвездного газа и пыли», — говорится в сообщении.

Как отметили в NASA, новые снимки помогут ученым уточнить модели образования звезд за счет более точного подсчета количества газа и пыли в этом районе.

Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи.

Еще по теме
Метеорный поток Орионид достигнет максимума в ночь на пятницу
Редкое лунное затмение увидят в Восточной Сибири
Легкая «Ангара-1.2» вывела военный спутник на орбиту
Российская обсерватория поймала «невозможную» частицу
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Voland2

Мопеды из Ирана электрички из Уганды.... Растём блин....

Удавиков

афера века, сколько бюджетных денег улетело чубайсу и тд

korvinsS

Вы не понимаете наверное какой смысл они вкладывают словосочетание "непростые решения" отведут войска...

Disobedient

Поставь француза во главе ваза и вскоре будешь покупать авто из Уганды. Народная мудрость.)))Там кроме...