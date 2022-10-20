«Джеймс Уэбб» сделал впечатляющее фото «Столпов Творения»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал «фантастические» снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, сообщает NASA.

Это скопление газа и пыли получило название «Столпы Творения» после того, как его фото 1995 году сделал предшественник «Джеймса Уэбба» — орбитальный телескоп «Хаббл».

«Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел детальный ландшафт культовых "Столпы творения", где новые формируются звезды. Трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они проницаемы. Они состоят из холодного межзвездного газа и пыли», — говорится в сообщении.

Как отметили в NASA, новые снимки помогут ученым уточнить модели образования звезд за счет более точного подсчета количества газа и пыли в этом районе.

Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи.