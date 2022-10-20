Вера Брежнева перешла на украинский язык

Певица Вера Брежнева, ставшая популярной в России, вернулась к родному языку. Она выпустила песню на украинском языке и пишет посты в соцсетях тоже на украинском.

Брежнева выпустила песню «Вишиванка». Композиция записана с певицей Tayanna на украинском языке.

«Песня, которая считается народной, и действительно принадлежит авторству известных украинских художников — поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней», — говорится в описании композиции на YouTube.

После начала военной спецоперации Вера Брежнева уехала из России. Некоторое время она отстранилась от музыкальной карьеры, занимаясь волонтерством.

Теперь Брежнева не только поет на украинском языке, но и пишет посты в социальных сетях на родном языке.