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Белый дом заверил, что Байден не боится встречи с Путиным

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента России

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что окружение президента США Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы не допустить его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

«Эти сообщения ложные, это неправда», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица предпринимают «все возможные шаги», чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на саммите «группы двадцати»15-16 ноября в Индонезии.

В сентябре президент Путин заявил, что позже примет решение о том, поедет ли он на Бали на саммит «двадцатки».

«Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "двадцатку"», — сказал президент России.

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