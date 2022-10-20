Норильск за 10 лет нагрелся на 0,6 градуса

Температура воздуха в Норильске выросла на 0,6 градуса за десятилетие, сообщил руководитель по направлению методологии и обеспечения стандартов устойчивого развития «Норникеля» Сергей Головачев.

«Мы посмотрели, как в Норильске климат реально изменился на том горизонте, который нам позволяет проанализировать, грубо говоря с 1960-х годов. И мы понимаем, что в Норильске условия Парижского соглашения — потепление на два градуса — уже пройдено. Там тренд порядка 0,6 градусов в 10 лет, то есть там уже точно больше двух градусов», — цитирует Головачева ТАСС.

Результаты исследования подтверждают глобальный вывод о том, что в северных широтах потепление идет в несколько раз быстрее, чем в среднем на планете.

Ученые Института физики атмосферы спрогнозировали продолжение роста среднегодовой температуры воздуха от 0,1 до 0,6 градуса за десятилетие, ожидается увеличение количества осадков, что в холодный период будет приводить к увеличению высоты снежного покрова на 20-30%. Прогнозируется рост глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых грунтов. Увеличивается риск формирования гроз.