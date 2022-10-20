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Российские системы 5G будут дороже импортных

Источник:
«Коммерсант»
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Вышка сотовой связи
Фото: © Tony Stoddard / Unsplash License

Использование отечественного программного обеспечения, оборудования и радиоэлектронных средств (РЭС) приведет к подорожанию российских систем 5G и росту расходов операторов из-за проблем с совместимостью. 

Новые требования Минцифры включают запрет с 1 сентября 2023 года на регистрацию импортных аппаратных и программных компонентов 5G. Это делает напрасными усилия некоторых операторов, начавших подготовку к развертыванию сетей нового поколения с использованием зарубежных РЭС.

«В случае принятия проекта может возникнуть риск неисполнения требований законодательства в части оказания услуг связи населению, так как использование РЭС будет недопустимо из-за невозможности их регистрации», — цитирует «Коммерсант» отзыв «Ростелекома» на проект постановления правительства.

Если проблему с регистрацией импортных компонентов не удастся решить, то развертывание системы 5G на основе российского оборудования обойдется на 40-50% дороже. Стоимость вырастет и из-за того, что их невозможно интегрировать в уже существующую инфраструктуру и придется разворачивать отдельно.

Разработчики отечественного оборудования считают, что совместимость с зарубежными компонентами возможна. В «Сколтехе» уже удалось добиться первых результатов в этом направлении, а производитель базовых станций «Спектр» сообщил, что они совместимы с импортным оборудованием и соответствуют международному стандарту 3GPP.

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