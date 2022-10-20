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Чем отличаются растительные и животные белки

Источник:
Роспотребнадзор
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Шашлык и овощи на столе
Фото: © Sibnet.ru
Растительные и животные белки различаются содержанием аминокислот, необходимых для полноценной работы организма. Где их нет, и почему они незаменимы для человека?

Белок — строительный элемент для клеток организма. Он участвует в восстановлении и поддержании структуры тела — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос. 

Белки состоят из аминокислот. Для правильной работы организм нуждается в балансе 22 видов аминокислот, в том числе и незаменимых.

Незаменимые или эссенциальные аминокислоты не производятся организмом и могут поступать только извне с белком. Без них нарушается нормальная работа множества систем жизнедеятельности. К незаменимым аминокислотам относят: Лейцин и Изолейцин, Валин, Лизин, Метионин, Триптофан, Треонин и Фенилаланин.

Большинство растительных белков являются неполноценными, в них отсутствует хотя бы одна из незаменимых аминокислот. Но некоторые продукты, такие как киноа и гречка, вполне полноценны по составу аминокислот. Наибольшее количество белка содержат:

  • цельные злаки,
  • чечевица,
  • орехи,
  • фасоль,
  • бобовые,
  • авокадо,
  • соя,
  • семена конопли,
  • рис,
  • горох.

Продукты животного происхождения чаще являются полноценными источниками белка. Это рыба, яйца, молочные продукты, красное мясо, мясо птицы.

Что полезнее?

При выборе между растительными и животными источниками белка важно помнить, что организму кроме аминокислот требуются и другие питательные вещества. 

Например, некоторые источники животного протеина могут содержать высокие уровни железа и витамина B12, а во многих растительных продуктах эти элементы отсутствуют.

С другой стороны, растения содержат специфические питательные вещества, называемые фитонутриентами, и некоторые антиоксиданты. В пище животного происхождения их нет.

Еще один важный элемент — пищевые волокна, клетчатка. Ее содержат только растительные продукты, и именно она помогает сбалансировать работу пищеварительной системы. Употребление большего количества растительного белка также может улучшить общее состояние здоровья человека.

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Так что диетологи советуют придерживаться баланса, не впадать в крайности и сделать рацион максимально разнообразным.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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