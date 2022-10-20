Чем отличаются растительные и животные белки

Растительные и животные белки различаются содержанием аминокислот, необходимых для полноценной работы организма. Где их нет, и почему они незаменимы для человека?

Белок — строительный элемент для клеток организма. Он участвует в восстановлении и поддержании структуры тела — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос.

Белки состоят из аминокислот. Для правильной работы организм нуждается в балансе 22 видов аминокислот, в том числе и незаменимых.

Незаменимые или эссенциальные аминокислоты не производятся организмом и могут поступать только извне с белком. Без них нарушается нормальная работа множества систем жизнедеятельности. К незаменимым аминокислотам относят: Лейцин и Изолейцин, Валин, Лизин, Метионин, Триптофан, Треонин и Фенилаланин.

Большинство растительных белков являются неполноценными, в них отсутствует хотя бы одна из незаменимых аминокислот. Но некоторые продукты, такие как киноа и гречка, вполне полноценны по составу аминокислот. Наибольшее количество белка содержат:

цельные злаки,

чечевица,

орехи,

фасоль,

бобовые,

авокадо,

соя,

семена конопли,

рис,

горох.

Продукты животного происхождения чаще являются полноценными источниками белка. Это рыба, яйца, молочные продукты, красное мясо, мясо птицы.

Что полезнее?

При выборе между растительными и животными источниками белка важно помнить, что организму кроме аминокислот требуются и другие питательные вещества.

Например, некоторые источники животного протеина могут содержать высокие уровни железа и витамина B12, а во многих растительных продуктах эти элементы отсутствуют.

С другой стороны, растения содержат специфические питательные вещества, называемые фитонутриентами, и некоторые антиоксиданты. В пище животного происхождения их нет.

Еще один важный элемент — пищевые волокна, клетчатка. Ее содержат только растительные продукты, и именно она помогает сбалансировать работу пищеварительной системы. Употребление большего количества растительного белка также может улучшить общее состояние здоровья человека.

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Так что диетологи советуют придерживаться баланса, не впадать в крайности и сделать рацион максимально разнообразным.