НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Источник:
Sibnet.ru
382 0

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» продолжает историю психологического хоррора «Сайлент Хилл» от режиссера Кристофа Ганса, создатели проекта представили первый тизер.

«Сайлент Хилл» — канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре. Первая часть вышла в 2006 году.

Согласно основной сюжетной линии, Роуз Дасилва, с целью выяснить причину заболевания своей приемной дочери, отправляется в туманный город Сайлент Хилл, где попадает в альтернативные измерения, наполненные монстрами.

Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году. Актерский состав продолжения франшизы пока держится в секрете.

Еще по теме
Охлобыстин готовит фильм про Донбасс
Фильм «Средневековье» со звездным кастом выходит в прокат
Елизавета Боярская стала новой Екатериной II
Вышел трейлер фильма «Любовники» с Прилучным
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (0)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
Все статьи
Самое обсуждаемое
56
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
33
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
32
Путин разрешил вывоз из России крупных сумм валюты
29
Эстония признала Россию «спонсором терроризма»
28
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США