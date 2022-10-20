Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» продолжает историю психологического хоррора «Сайлент Хилл» от режиссера Кристофа Ганса, создатели проекта представили первый тизер.

«Сайлент Хилл» — канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре. Первая часть вышла в 2006 году.

Согласно основной сюжетной линии, Роуз Дасилва, с целью выяснить причину заболевания своей приемной дочери, отправляется в туманный город Сайлент Хилл, где попадает в альтернативные измерения, наполненные монстрами.

Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году. Актерский состав продолжения франшизы пока держится в секрете.