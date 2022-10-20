Сына красноярского губернатора задержали по запросу США

Министерство юстиции США обвинило сына красноярского губернатора Александра Усса — Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег, обвинения предъявлены еще четверым россиянам и двум гражданам Венесуэлы.
Артема Усса задержали в Италии. В Германии по этому делу задержали Юрия Орехова. Вскоре суды этих стран будут решать вопрос об экстрадиции Усса и Орехова в США.
Также Минюст США обвинил в участии в отмывании денег Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.
По версии американского Минюста, Орехов и Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием NDA GmbH, Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России.
Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что политический окрас этих обвинений очевиден.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор про дело сына.
Удавиковафера века, сколько бюджетных денег улетело чубайсу и тд
Voland2Мопеды из Ирана электрички из Уганды.... Растём блин....
korvinsSВы не понимаете наверное какой смысл они вкладывают словосочетание "непростые решения" отведут войска...
Denis CENTRЗа всю историю РФ, госдума ни разу не отклонила предложение в котором есть слово «налог».Потому что народ-...