Сына красноярского губернатора задержали по запросу США

Министерство юстиции США обвинило сына красноярского губернатора Александра Усса — Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег, обвинения предъявлены еще четверым россиянам и двум гражданам Венесуэлы.

Артема Усса задержали в Италии. В Германии по этому делу задержали Юрия Орехова. Вскоре суды этих стран будут решать вопрос об экстрадиции Усса и Орехова в США.

Также Минюст США обвинил в участии в отмывании денег Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.

По версии американского Минюста, Орехов и Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием NDA GmbH, Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России.

Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что политический окрас этих обвинений очевиден.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор про дело сына.