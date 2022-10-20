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Сына красноярского губернатора задержали по запросу США

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Министерство юстиции США обвинило сына красноярского губернатора Александра Усса — Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег, обвинения предъявлены еще четверым россиянам и двум гражданам Венесуэлы.

Артема Усса задержали в Италии. В Германии по этому делу задержали Юрия Орехова. Вскоре суды этих стран будут решать вопрос об экстрадиции Усса и Орехова в США.

Также Минюст США обвинил в участии в отмывании денег Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.

По версии американского Минюста, Орехов и Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием NDA GmbH, Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России.

Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что политический окрас этих обвинений очевиден.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор про дело сына.

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