Метеорный поток Орионид достигнет максимума в ночь на пятницу

Метеорный поток из созвездия Орион достигнет максимума в ночь на пятницу. Любители астрономических наблюдений смогут увидеть полет десятков метеоритов в час, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Ориониды — шлейф частиц, оставленных кометой Галлея, самой известной среди периодических комет. Орбита кометы дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу два раза в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью —Ориониды.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в секунду. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы. Метеоры обычно белые, но иногда среди них попадаются и красные, и сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.

Свое название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

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Наблюдать за ними можно будет при ясной погоде с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.