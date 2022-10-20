Фильм «Средневековье» со звездным кастом выходит в прокат

Чешская военная драма «Средневековье» претендует на роль главной новинки кинопроката, в фильме задействованы известные актеры.

Действие фильма «Средневековье» развивается в Священной Римской империи. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти.

В фильме снялись Бен Фостер, Софи Лоу, Майкл Кейн, Тиль Швайгер, Роланд Меллер, Мэттью Гуд. Картина постарается привлечь зрителя голливудскими актерами и масштабными боевыми сценами.

Для любителей триллеров на уикенде выходят сразу два заметных релиза: «Море страха» и «Девушка в окне».

Также в прокате появятся два новых фильма ужасов. «Паранормальные явления. Дом призраков» и «Ночь в магазине ужастиков».

Для детской и семейной аудитории кинотеатры подготовили фильм «Мой тигр» и мультфильм «Маленький Николя», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Также зрители смогут посмотреть криминальную драму «Бандит», драмы «Вихрь», «Дополнительный урок», «Корсаж», «Плакать нельзя» и «Сезон измен», комедии «Девушка на миллион» и «Пришелец из будущего», а также вестерн «Последняя жертва».