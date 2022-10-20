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ЦБ рассказал о новых шоках после мобилизации

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Банк России

Российская экономика столкнулась с новыми шоками предложения и спроса, к которым ей дополнительно придется адаптироваться, говорится в новом бюллетене Банка России.

Контраст коротких восстановительных трендов с усилением среднесрочной неопределенности, которую усугубляет структурная перестройка спроса, усиливается, приводит «Коммерсантъ» мнение аналитиков ЦБ.

Сентябрь развернул ценовую динамику по широкому кругу товаров и услуг (чему способствовало удорожание зарубежного туризма, связи и стоимости полиса ОСАГО) и ускоренное окончание «плодоовощной» дефляции.

В итоге цены с учетом сезонности повысились впервые с мая: их общий уровень в сентябре вырос на 3,4% месяц после снижения на 0,6% в августе.

Постепенно затухает влияние еще одного сильного дезинфляционного фактора — укрепления рубля в апреле-июне, и стабилизация курса к концу года может свести его на нет.

Аналитики Банка России, считают, что все это «при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен».

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