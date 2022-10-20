ЦБ рассказал о новых шоках после мобилизации

Российская экономика столкнулась с новыми шоками предложения и спроса, к которым ей дополнительно придется адаптироваться, говорится в новом бюллетене Банка России.
Контраст коротких восстановительных трендов с усилением среднесрочной неопределенности, которую усугубляет структурная перестройка спроса, усиливается, приводит «Коммерсантъ» мнение аналитиков ЦБ.
Сентябрь развернул ценовую динамику по широкому кругу товаров и услуг (чему способствовало удорожание зарубежного туризма, связи и стоимости полиса ОСАГО) и ускоренное окончание «плодоовощной» дефляции.
В итоге цены с учетом сезонности повысились впервые с мая: их общий уровень в сентябре вырос на 3,4% месяц после снижения на 0,6% в августе.
Постепенно затухает влияние еще одного сильного дезинфляционного фактора — укрепления рубля в апреле-июне, и стабилизация курса к концу года может свести его на нет.
Аналитики Банка России, считают, что все это «при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен».
Удавиковафера века, сколько бюджетных денег улетело чубайсу и тд
Voland2Мопеды из Ирана электрички из Уганды.... Растём блин....
korvinsSВы не понимаете наверное какой смысл они вкладывают словосочетание "непростые решения" отведут войска...
Denis CENTRЗа всю историю РФ, госдума ни разу не отклонила предложение в котором есть слово «налог».Потому что народ-...