Зеленский заявил об уничтожении энергообъектов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении еще нескольких объектов украинской энергосистемы. В среду в стране была вновь объявлена воздушная тревога и зафиксированы ракетные удары.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он попросил граждан максимально сократить потребление электроэнергии. Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в четверг пройдут временные отключения. В городах будет ограничено уличное освещение.

Ранее Зеленский сообщал, что с 10 октября в результате российских ракетных ударов 30% электростанций были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране.

Президент Украины заявил, что после этого возможностей для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не осталось.