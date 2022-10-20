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Зеленский заявил об уничтожении энергообъектов на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении еще нескольких объектов украинской энергосистемы. В среду в стране была вновь объявлена воздушная тревога и зафиксированы ракетные удары.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он попросил граждан максимально сократить потребление электроэнергии. Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в четверг пройдут временные отключения. В городах будет ограничено уличное освещение.

Ранее Зеленский сообщал, что с 10 октября в результате российских ракетных ударов 30% электростанций были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране.

Президент Украины заявил, что после этого возможностей для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не осталось.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Недра и ТЭК
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