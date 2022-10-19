Многодетных отцов освободят от мобилизации

Более 9,5 тысячи многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, Госдума проконтролирует, чтобы призывные комиссии в вопросе предоставления отсрочек от мобилизации руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

Володин уточнил, что вопрос о мобилизации мужчин с тремя и более детьми обсуждался с руководством Минобороны. В результате стороны пришли к выводу, что отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации.

Закон в настоящее время не позволяет призывать многодетных отцов, однако отсрочка предоставляется при наличии четырех или более детей младше 16 лет. Нормы про отсрочку при наличии трех детей в законах нет.