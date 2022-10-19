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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Многодетных отцов освободят от мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Более 9,5 тысячи многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, Госдума проконтролирует, чтобы призывные комиссии в вопросе предоставления отсрочек от мобилизации руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

Володин уточнил, что вопрос о мобилизации мужчин с тремя и более детьми обсуждался с руководством Минобороны. В результате стороны пришли к выводу, что отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации.

Закон в настоящее время не позволяет призывать многодетных отцов, однако отсрочка предоставляется при наличии четырех или более детей младше 16 лет. Нормы про отсрочку при наличии трех детей в законах нет.

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Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))

Disobedient

Вот зачем их, наш царь Петр1 у шведов купил?

nicollaich

Это та страна, которая поздравила украину после взрыва на Крымском мосту?

mosquito__2010

Совершенно верно. Именно такие голосистые как Эстония будут в самой глубокой заднице мира после того...