Многодетных отцов освободят от мобилизации

Более 9,5 тысячи многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, Госдума проконтролирует, чтобы призывные комиссии в вопросе предоставления отсрочек от мобилизации руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.
Володин уточнил, что вопрос о мобилизации мужчин с тремя и более детьми обсуждался с руководством Минобороны. В результате стороны пришли к выводу, что отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации.
Закон в настоящее время не позволяет призывать многодетных отцов, однако отсрочка предоставляется при наличии четырех или более детей младше 16 лет. Нормы про отсрочку при наличии трех детей в законах нет.
КиселевчанинТы прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))
DisobedientВот зачем их, наш царь Петр1 у шведов купил?
nicollaichЭто та страна, которая поздравила украину после взрыва на Крымском мосту?
mosquito__2010Совершенно верно. Именно такие голосистые как Эстония будут в самой глубокой заднице мира после того...