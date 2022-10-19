Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения, ранее он функционировал в тестовом режиме. В цифровом магазине Russoft.ru уже более тысячи программ.

Маркетплейс создан на основе реестра российского ПО, он включает только отечественные программные продукты. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах».

«На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО», — говорится в сообщении.

Искать подходящую программу на сервисе можно с помощью навигации — все программы разделены на категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность, образовательные программы.

Планируется, что в ближайшее время функционал маркетплейса будет расширен. В частности, появятся рейтинги продуктов, можно будет оставлять отзывы.