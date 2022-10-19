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Россия оставит границы открытыми

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Группа компаний S7

Закрывать границы страны в связи с введением военного положения в присоединенных к России регионах не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Замглавы МИД Евгений Иванов подтвердил отсутствие планов ввести ограничения на выезд из страны. По его словам, такая возможность на федеральном уровне даже не прорабатывается.

С 20 октября на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях введут военное положение в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

Также указом президента РФ Владимира Путина введен средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах: режим действует на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

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Политика #Россия
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