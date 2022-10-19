«ВКонтакте» запустил бесплатную образовательную платформу

«ВКонтакте» запустил сервис «База знаний VK» где можно бесплатно получить необходимые навыки для ведения бизнеса в социальных сетях. Платформа ориентирована на любые организации — от самозанятых до крупных брендов.

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, сообщается в пресс-релизе. Она поможет получить все необходимые знания для запуска и продвижения бизнеса не только на ресурсах VK, но и в партнерской сети. Есть материалы для предпринимателей, SMM-менеджеров и интернет-маркетологов.

Обучение построено в формате коротких видеороликов подготовленных специалистами индустрии и командой VK. Проходить курсы можно бесплатно, в любой порядке и с любой интенсивностью.

Пилотный запуск платформы состоялся в августе по программе «Как вести бизнес ВКонтакте», с этого момента обучение прошли 300 тысяч пользователей. В будущем планируется расширение сервиса и внедрение сертификации учеников — прошедшие экзамен смогут получить соответствующие документы.