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«ВКонтакте» запустил бесплатную образовательную платформу

Источник:
Sibnet.ru
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VK логотип на стене
Фото: © VK

«ВКонтакте» запустил сервис «База знаний VK» где можно бесплатно получить необходимые навыки для ведения бизнеса в социальных сетях. Платформа ориентирована на любые организации — от самозанятых до крупных брендов.

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, сообщается в пресс-релизе. Она поможет получить все необходимые знания для запуска и продвижения бизнеса не только на ресурсах VK, но и в партнерской сети. Есть материалы для предпринимателей, SMM-менеджеров и интернет-маркетологов.

Обучение построено в формате коротких видеороликов подготовленных специалистами индустрии и командой VK. Проходить курсы можно бесплатно, в любой порядке и с любой интенсивностью. 

Пилотный запуск платформы состоялся в августе по программе «Как вести бизнес ВКонтакте», с этого момента обучение прошли 300 тысяч пользователей. В будущем планируется расширение сервиса и внедрение сертификации учеников — прошедшие экзамен смогут получить соответствующие документы.

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Топ комментариев

pepelmetal

Капитуляция 404 появилась на горизонте

mosquito__2010

И ведь это только начало. Украине вилы.

ecima

До того как США образовались, мир существовал как-то.

Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))