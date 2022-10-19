Астролог Володина дала рекомендации на период коридора затмений

Смелые поступки и выяснения отношений придется отложить до лучших времен, написала в телеграм-канале астролог Василиса Володина.
Коридор затмений начнется с 23 октября и завершится 10 ноября. В этот период входит солнечное (25 октября) и лунное (7 ноября) затмения.
Советы астролога на коридор затмений
Этот период требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока.
Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно.
Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказуемой – дерзайте в районе 25 октября.
Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября.
По словам Володиной, тяжелее всего в период коридора затмений придется представителям двух знаков зодиака: Тельцам и Скорпионам. Им потребуется особенная собранность и выдержка.