Астролог Володина дала рекомендации на период коридора затмений

Смелые поступки и выяснения отношений придется отложить до лучших времен, написала в телеграм-канале астролог Василиса Володина.

Коридор затмений начнется с 23 октября и завершится 10 ноября. В этот период входит солнечное (25 октября) и лунное (7 ноября) затмения.

Советы астролога на коридор затмений

Этот период требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока.

Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно.

Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказуемой – дерзайте в районе 25 октября.

Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября.

По словам Володиной, тяжелее всего в период коридора затмений придется представителям двух знаков зодиака: Тельцам и Скорпионам. Им потребуется особенная собранность и выдержка.