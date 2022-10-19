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Акцизы против диабета: как изменятся цены на газировку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Российские производители газировки только начали наращивать объемы после ухода зарубежных марок, как налоговики решили обложить их акцизами из-за вредного сахара в составе. Насколько подорожают напитки в следующем году?

Акцизы против диабета

Ввести акцизы на сладкую газировку Минфин хочет не первый год, но именно в этот раз он ближе всего к цели. Госдума уже одобрила в первом чтении введение акциза. Согласно поправкам, новый налог начнет действовать с 1 января 2023 года и составит 7 рублей за литр.

Под акциз попадают безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров, следует из обнародованного документа. Квас, соки, нектары и морсы под акциз не попадут.

Состав газировки "Тархун"
Фото: © Sibnet.ru

Акциз от сладких напитков Минфин уже заложил в доходы бюджета на следующие два года. Доход может составить около 35 миллиардов рублей в год. Эти деньги планируется направить на борьбу с сахарным диабетом.

Люди, которые регулярно употребляют сладкие напитки – от одной до двух банок в день и более – имеют на 26% больший риск развития диабета 2 типа, чем люди, которые редко употребляют такие напитки, сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

В газировке содержится 6-10 граммов сахара на 100 мл. По статистике один россиянин в среднем выпивает 36,3 литра газировки в год. Получается, что вместе с напитком человек употребляет от 2,2 до 3,6 кг сахара в год.

Основная опасность сахара в газировке в том, что выпить калорийного напитка можно гораздо больше, чем, например, съесть шоколадных батончиков. При этом человек не наедается, а сахара в кровь поступает много. Кроме того, после каждого стакана напитка человеку хочется еще больше.

Производство просядет, а цены вырастут?

Рынок газированных напитков в России после ухода мировых брендов активно рос, отмечали аналитики NielsenIQ. В июле доля лидирующих по объему продаж российских марок составила 25%, тогда как в прошлом году она не превышала 16%.

Акцизы могут затормозить и обратить вспять этот процесс. Представитель Минсельхоза заявил «Коммерсанту», что введение акцизов может привести к росту цен и снижению производства, а также — формированию нелегального рынка.

Производители напитков тоже выступают против. Так, компания «Черноголовка» уже решила приостановить инвестиции в новые производственные мощности.

«Новый акциз, который планируется ввести в экстренном порядке без должной проработки, требует от бизнеса дополнительных расчетов для понимания будущего, связанного с неизбежным повышением цен, снижением спроса, переключением потребителей на более дешевые товары-субституты (замены) и беспрецедентным ростом импорта безалкогольных напитков из соседних стран», — заявило руководство «Черноголовки».

Компания считает, что в случае введения акциза падение производства может составить критические 20% от существующих показателей.

Как выбрать сгущенное молоко

На розничном рынке, по мнению экономиста Юрия Капштыка, стоимость газировки может вырасти примерно на 15-19%. При этом плавность повышения будет зависеть от маркетинговых стратегий компаний.

«Потребитель, столкнувшись с тем, что на продукты массового потребления идет повышение цены, начнет экономить и отказываться от товара не из-за сахара, а из-за цены. Начнется падение спроса и тогда не будет собрано такое количество средств с акцизов», — прокомментировал Капштык Sibnet.ru.

Возможно, часть потребителей начнут сами варить морсы и компоты. По его прогнозу, это неизбежно приведет к сокращению объемов производства.

Также экономист высказал сомнения, что собранные деньги пойдут именно на борьбу с сахарным диабетом, так как неясно — кто это будет контролировать.

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