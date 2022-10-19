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Уганда собралась поставлять в Россию автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Allmuh / CC BY-SA 4.0

Уганда готова поставлять в Россию электромобили собственного производства, заявил посол страны Мозес Кизиге.

«Однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — сказал Кизиге в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что его страна открыта к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно заключено соглашение с КамАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке.

Разработкой и выпуском автомобилей и электромобилей в Уганде занимается компания Kiira Motors Corporation, принадлежащая государству.

Компактный хэтчбек Kiira EV — первый африканский электромобиль, представленный в 2011 году. Его скорость составляет 100 километров в час, а запас хода на одной зарядке ограничен 80 километрами.

В линейке Kiira есть двухдверный гибрид Kiira EV Smack, а также четырехместный премиальный седан Kiira EVS с бензиновым двигателем. Также компания выпускает дизельные и электрические автобусы Kayoola Coach.

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Топ комментариев

pepelmetal

Капитуляция 404 появилась на горизонте

mosquito__2010

И ведь это только начало. Украине вилы.

ecima

До того как США образовались, мир существовал как-то.

Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))