Уганда собралась поставлять в Россию автомобили

Уганда готова поставлять в Россию электромобили собственного производства, заявил посол страны Мозес Кизиге.
«Однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — сказал Кизиге в интервью РИА Новости.
Посол добавил, что его страна открыта к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно заключено соглашение с КамАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке.
Разработкой и выпуском автомобилей и электромобилей в Уганде занимается компания Kiira Motors Corporation, принадлежащая государству.
Компактный хэтчбек Kiira EV — первый африканский электромобиль, представленный в 2011 году. Его скорость составляет 100 километров в час, а запас хода на одной зарядке ограничен 80 километрами.
В линейке Kiira есть двухдверный гибрид Kiira EV Smack, а также четырехместный премиальный седан Kiira EVS с бензиновым двигателем. Также компания выпускает дизельные и электрические автобусы Kayoola Coach.
pepelmetalКапитуляция 404 появилась на горизонте
mosquito__2010И ведь это только начало. Украине вилы.
ecimaДо того как США образовались, мир существовал как-то.
КиселевчанинТы прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))