Российское правительство в нынешних условиях не считает целесообразным выделять средства на содержание «Роснано», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в компании и в органах власти.

Соответствующее обращение министр финансов Антон Силуанов направил президенту Владимиру Путину, рассказали источники. При этом активы «Роснано» будут распроданы с сохранением части компаний значимых для технологического развития страны. Их покупателями могут стать другие госкомпании, отмечает издание.

Есть и иные сценарии развития событий. «Роснано» может функционировать в качестве центра компетенций по инновациям, продолжая при этом политику расчистки баланса. Консультации экспертов госкомпании могут быть полезны в рамках импортозамещения.

Тем не менее, как констатировали источники, судьба корпорации зависит сейчас от решения президента.