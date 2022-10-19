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Директора новосибирского свинокомплекса обвинили во вреде экологии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Колыванский районный суд в Новосибирской области арестовал гендиректора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, следователи возбудили уголовное дело за загрязнение отходами поверхностных вод и почвы.

По версии следствия, 37-летний Гавриленко в 2022 году чтобы уменьшить затраты предприятия, поручил сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба, а также на земли лесного фонда.

Это привело к загрязнению поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесу и окружающей среде.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод), части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение земли), части 4 статьи 261 УК РФ (уничтожение, повреждение лесных насаждений). 

Суд арестовал гендиректора на два месяца. Наказание по данным статьям — исправительные или обязательные работы на год.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))