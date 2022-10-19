Директора новосибирского свинокомплекса обвинили во вреде экологии

Колыванский районный суд в Новосибирской области арестовал гендиректора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, следователи возбудили уголовное дело за загрязнение отходами поверхностных вод и почвы.

По версии следствия, 37-летний Гавриленко в 2022 году чтобы уменьшить затраты предприятия, поручил сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба, а также на земли лесного фонда.

Это привело к загрязнению поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесу и окружающей среде.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод), части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение земли), части 4 статьи 261 УК РФ (уничтожение, повреждение лесных насаждений).

Суд арестовал гендиректора на два месяца. Наказание по данным статьям — исправительные или обязательные работы на год.