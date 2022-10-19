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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти Херсонской объявили эвакуацию населения

Источник:
Sibnet.ru
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Мирное население правобережной части Херсонской области эвакуируется на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае разрушения украинскими силами плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, перемещение жителей будет проводиться организованно и бесплатно. «Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Об этом специально заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин», — пояснил врио главы региона.

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По его словам, Украина «накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях». Решение о перемещении жителей вызвано и «созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито», отметил он.

«Прошу всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров, Херсонская область остается под надежной защитой российской армии», — заключил Сальдо.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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