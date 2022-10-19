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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Суровикин заявил о «напряженной ситуации» в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация в зоне проведения специальной военной операции сложилась напряженна и не исключается принятие «непростых решений», заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал-армии Сергей Суровикин.

«Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сказал Суровикин в интервью телеканалу «Россия 24». ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы и стремятся «прорвать нашу оборону», добавил он.

Российские силы принимают меры по наращиванию боевого состава, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения. Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием.

Сложная ситуация — в Херсонской области. «Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено».

В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, есть проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням, отметил Суровикин.

Киев готовит захват Херсона

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами», — отметил генерал.

У российского командования есть данные «о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей».

По словам Суровикина, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезднаселения по готовящейся правительством России программе переселения.

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», — пояснил командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых», — заключил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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