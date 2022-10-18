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Госдума одобрила универсальное пособие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении закон об универсальном пособии для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Пособие будет предоставляться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Величина пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи — у него будет три ступени в 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Универсальное пособие заменит несколько видов господдержки семей с низкими доходами. Разработчики документа рассчитывают, что благодаря новому пособию в России будет выстроена единая адресная поддержка семей, которая затронет более 9 миллионов детей.

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