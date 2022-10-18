Ростелеком приготовил «Игровой зачет» для танкистов

Компания Ростелеком совместно с «Миром танков» запустили мероприятие «Игровой зачет», в рамках которого геймеров ждут боевые задачи и награды.

Общий призовой фонд финального турнира и розыгрышей составит более 3,5 миллиона рублей. Чтобы принять участие в «Игровом зачете», необходимо активировать бонус-код MIRTANKOVSIGROVUM до 23 октября и выполнить вступительную задачу.

После этого стартует целая серия турниров для виртуальных танкистов в формате «3х3» и «7х7», которые продлятся до конца ноября. Для доступа к новым цепочкам боевых задач потребуется полностью выполнив первую квестовую цепочку.

Игроки, которые выполнят вторую цепочку боевых задач, станут участниками розыгрыша, который будет проводиться 26-27 ноября. При этом для абонентов тарифа «Игровой» от Ростелекома предусмотрены дополнительные награды.

В качестве улучшенных наград выступают боны, игровое золото, 3D-стиль «Ни единого разрыва» для танка VIII Т-44-100 Игровой и другие призы. Также абоненты тарифа «Игровой» станут участником сразу двух розыгрышей вместо одного.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк Т-44-100, два арендных танка каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.