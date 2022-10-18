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Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Частичное солнечное затмение новосибирцы при ясной погоде смогут увидеть 25 октября, сообщает пресс-служба НГУ.

Максимум фазы затмения, наблюдаемой в Новосибирске, настанет около 18.00, и тень Луны закроет Солнце на более чем 80%. Поскольку время наблюдений близко к закату Солнца, сотрудникам обсерватории удастся зафиксировать один контакт и максимум фазы затмения.

А последний контакт – выход Солнца из тени Луны – будет в Новосибирске уже после захода Солнца.

«Надеемся, что жители области не забыли яркое полное затмение 2008 года и будут использовать запасенные для тех наблюдений специальные очки или фильтры. Можно использовать и очки для сварочных работ», — добавила заведующая обсерваторией НГУ Альфия Нестеренко.

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