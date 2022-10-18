Apple выпустит iPad Pro с процессором M2

Компания Apple в 2022 году выпустит новое поколение планшетов iPad Pro, они получат новый процессор.

iPad Pro оснастят фирменным чипом M2, который должен обеспечить прирост мощности на 20% относительно текущего поколения устройств. Фактически новый процессор станет главным изменением в планшетах за последние два года, пишет Bloomberg.

Ожидается, что новое поколение iPad Pro выйдет в последнюю неделю октября. При этом устройства появятся в продаже без отдельной презентации, одновременно с выходом операционной системы iPadOS 16.1.

Последняя на данный момент официальная презентация Apple прошла 7 сентября — компания представила смартфоны семейства iPhone 14, часы Watch Series 8 и наушники AirPods Pro второго поколения.