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TikTok разрешит трансляции для взрослых

Источник:
Sibnet.ru
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Стрим со смартфона
Фото: © Harry Cunningham / Unsplash License

TikTok изменит минимальный возраст для стримеров. С 23 ноября вести трансляции смогут только достигшие 18-летия блогеры, также можно будет проводить эфиры для взрослых.

TikTok пересмотрит минимальный возраст стримеров с 16 до 18 лет и добавит возможность ограничить аудиторию только взрослыми зрителями, сообщается в официальном блоге платформы. Разработчики считают, что это позволит получить наилучшие впечатления от стримов.

«Например, возможно, шутка больше подходит для людей старше 18 лет. Или ведущий может запланировать рассказ о сложном жизненном опыте, и ему будет спокойнее от понимания того, что разговор ограничен взрослыми», — сообщается на сайте TikTok.

Новые ограничения вступят в силу 23 ноября, пока неизвестно, что будет с популярными стримерами не достигшими совершеннолетия к тому моменту, возможно, к ним будет применен дифференцированный подход.

TikTok уделяет большое внимание возрастным ограничениям. Например, пользователям до 16 лет заблокирована возможность прямого общения внутри соцсети, а отправлять подарки или зарабатывать на роликах можно только по достижении 18 лет.

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Топ комментариев

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))