TikTok разрешит трансляции для взрослых

TikTok изменит минимальный возраст для стримеров. С 23 ноября вести трансляции смогут только достигшие 18-летия блогеры, также можно будет проводить эфиры для взрослых.

TikTok пересмотрит минимальный возраст стримеров с 16 до 18 лет и добавит возможность ограничить аудиторию только взрослыми зрителями, сообщается в официальном блоге платформы. Разработчики считают, что это позволит получить наилучшие впечатления от стримов.

«Например, возможно, шутка больше подходит для людей старше 18 лет. Или ведущий может запланировать рассказ о сложном жизненном опыте, и ему будет спокойнее от понимания того, что разговор ограничен взрослыми», — сообщается на сайте TikTok.

Новые ограничения вступят в силу 23 ноября, пока неизвестно, что будет с популярными стримерами не достигшими совершеннолетия к тому моменту, возможно, к ним будет применен дифференцированный подход.

TikTok уделяет большое внимание возрастным ограничениям. Например, пользователям до 16 лет заблокирована возможность прямого общения внутри соцсети, а отправлять подарки или зарабатывать на роликах можно только по достижении 18 лет.