Лиз Трасс отказалась уходить с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась уходить в отставку, вопреки призывам депутатов парламента от правящей Консервативной партии, которую она представляет.

«Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом», — цитирует ТАСС заявление Трасс.

Она принесла извинения британцам за ошибки, допущенные при представлении экономической программы правительства, которая спровоцировала хаос на рынках.

Ряд депутатов-консерваторов публично призвали Трасс подать в отставку. Ее обвинили в проведении экономической политики в интересах наиболее состоятельных жителей королевства.

На время правления Трасс пришелся обвал на рынке, из-за чего курс фунта упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом.