Ростех инвестирует в подготовку специалистов по киберплатформам

Ростех инвестирует более 500 миллионов рублей в подготовку специалистов по киберфизическим системам. В рамках программы планируется обучить более 800 студентов.

Работа разворачивается на базе Южного федерального университета (ЮФУ), в рамках программы будет проводиться бесплатная дополнительная подготовка студентов, обучающихся в области IT, робототехники, 3D-моделирования и других дисциплин, сообщается на сайте Ростеха.

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров отметил, что уже инвестировано более 130 миллионов рублей на создание инженерной школы. До конца 2024 года будет вложено еще 395 миллионов — деньги пойдут на покупку современного оборудования, необходимого для получения актуальных знаний и навыков. Обучение пройдут порядка 800 студентов.

Инженерная школа ЮФУ занимается разработкой безэкипажных систем, оснащенных искусственным интеллектом. Они применяются при ведении сетецентрических боевых действий — когда присутствует необходимость объединения участников в сеть для достижения инфокоммуникационного превосходства.

Центры поддержки игровой индустрии появятся в России

Такие технологии применяются для создания роботехнических комплексов для ведения боевых действий в городе, биотехнических систем и роботизированных производств.