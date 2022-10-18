Крым имеет фундаментальное значение для безопасности России и попытки оспорить его принадлежность приведут к ядерному конфликту, заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Нравится это кому-то или нет, Крым рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым критически важен для России с точки зрения национальной безопасности, поскольку является ее южной военно-морской базой», — написал Маск Twitter.

Он привел параллель с американскими Гавайями. «С ее (России) точки зрения, потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — пояснил Маск.

«Если Россия столкнется с выбором между потерей Крыма или боевым применением ядерного оружия, она выберет второе», — подчеркнул бизнесмен.

«Мы уже ввели санкции и отрезали Россию так, как могли, поэтому что им терять? А если мы ударим ядерным оружием в ответ, то они ударят по нам, и получится Третья мировая война», — заключил Маск.