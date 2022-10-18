Ростех запустил серийное производство защищенных роутеров

Ростех начал серийное производство роутеров на процессорах «Байкал». Полностью отечественная разработка предназначена для создания защищенных сетей.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство роутеров на базе «Байкал BE-T1000». Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

Они получили модульную структуру, что позволяет адаптировать маршрутизаторы для выполнения конкретных задач, добавляя компоненты подобно конструктору. К нему можно подключить жесткий диск и платы расширения для получения дополнительных портов и функций передачи данных.

Роутеры производятся входящим в «Росэлектронику» АО «НПП "Исток" им. Шокина». На данный момент выпущено уже 2 тысячи маршрутизаторов, к концу года планируется выпустить еще 3 тысячи.