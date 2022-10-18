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Ростех запустил серийное производство защищенных роутеров

Источник:
Sibnet.ru
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Ротер Ростеха на базе Байкал BE-T1000
Фото: © «Росэлектроника»

Ростех начал серийное производство роутеров на процессорах «Байкал». Полностью отечественная разработка предназначена для создания защищенных сетей.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство роутеров на базе «Байкал BE-T1000». Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. 

Они получили модульную структуру, что позволяет адаптировать маршрутизаторы для выполнения конкретных задач, добавляя компоненты подобно конструктору. К нему можно подключить жесткий диск и платы расширения для получения дополнительных портов и функций передачи данных.

Роутеры производятся входящим в «Росэлектронику» АО «НПП "Исток" им. Шокина». На данный момент выпущено уже 2 тысячи маршрутизаторов, к концу года планируется выпустить еще 3 тысячи.

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Топ комментариев

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))